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Около 10 пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки
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Около 10 пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки 

РИАМО 44 минуты назад
Специалисты зафиксировали в Подмосковье около 10 пожаров за прошедшие сутки, для их тушения привлекалось 70 человек и 20 единиц техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«Пожаров — восемь. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 70 человек, 20 единиц техники», — говорится в сообщении.
Также в регионе было четыре дорожно-транспортных происшествия. К разборам ДТП были привлечены 16 спасателей, которые спасли четыре человека.
Как уточняется в материале, происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
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