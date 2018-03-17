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Около 10 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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Около 10 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
Девять возгораний зарегистрировано в Московской области за прошедшие сутки, для их тушения привлекли более 80 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону в субботу.
«Количество пожаров — девять. Спасенных нет. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 81 человек и 23 единицы техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали десять раз, при этом были спасены 12 человек. Происшествий на водных бассейнах не зарегистрировано.
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