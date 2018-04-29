Ещё
Девять пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девять пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Московской области за последние сутки зарегистрировали девять возгорании, к их тушению привлекалось более 80 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Пожаров — девять. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 81 человек, 23 единицы техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 16 раз, при этом были спасены 17 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
В воскресенье на территории Московской области сжигание порубочных остатков не запланировано.
РИАМО: последние новости
Человек пострадал при пожаре в доме в Дмитровском районе Электроснабжение восстановили в новой Москве, на востоке и западе Подмосковья за ночь Человек пострадал при пожаре в квартире в Солнечногорском районе
Комментарии  Ещё 114 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии прозвучало новое обвинение в адрес РФ283
Солистка группы Serebro: «На борту был ад»105
ФСБ обратилась к украинским браконьерам61
Воздушная тревога: Европа выкатила супердрон27
Сели все: гаишников покарали за прокурора514
Видео
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение