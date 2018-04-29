Девять пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

Московской области за последние сутки зарегистрировали девять возгорании, к их тушению привлекалось более 80 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров — девять. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 81 человек, 23 единицы техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 16 раз, при этом были спасены 17 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

В воскресенье на территории Московской области сжигание порубочных остатков не запланировано.