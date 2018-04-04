Десять пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки

Специалисты зафиксировали за прошедшие сутки на территории Подмосковья 10 пожаров, к их тушению привлекали 88 человек и 25 единиц техники, говорится сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Пожаров — 10. Спасено пять человек. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 88 человек, 25 единиц техники», — говорится в сообщении.

Также в регионе было шесть дорожно-транспортных происшествий. К разборам ДТП были привлечены 24 спасателя, которые спасли четыре человека.

Как уточняется в материале, происшествий на водных объектах не зарегистрировано.