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Десять пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки
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Десять пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки 

РИАМО 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Специалисты зафиксировали за прошедшие сутки на территории Подмосковья 10 пожаров, к их тушению привлекали 88 человек и 25 единиц техники, говорится сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«Пожаров — 10. Спасено пять человек. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 88 человек, 25 единиц техники», — говорится в сообщении.
Также в регионе было шесть дорожно-транспортных происшествий. К разборам ДТП были привлечены 24 спасателя, которые спасли четыре человека.
Как уточняется в материале, происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
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