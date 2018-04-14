Десять пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

Московской области за прошедшие сутки зарегистрировано десять возгораний, для их тушения привлекли около 90 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по ргеиону в субботу.

«Количество пожаров — 10. Спасенных нет. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 88 человек и 25 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали восемь раз, при этом были спасены девять человек. Также зарегистрировано одно происшествие на водных бассейнах.