Десять пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки

Московской области за прошедшие сутки зарегистрировали десять возгораний, для их тушения привлекли около 90 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону в пятницу.

«Пожаров — 10. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 88 человек, 25 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 14 раз, при этом были спасены 15 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

В пятницу сжигание порубочных остатков запланировано в 165 местах на территории 16 муниципальных образований Подмосковья.