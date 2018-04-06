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Десять пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки
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Десять пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки 

РИАМО 27 минут назад
Фото: РИАМО
В Московской области за прошедшие сутки зарегистрировали десять возгораний, для их тушения привлекли около 90 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону в пятницу.
«Пожаров — 10. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 88 человек, 25 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 14 раз, при этом были спасены 15 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
В пятницу сжигание порубочных остатков запланировано в 165 местах на территории 16 муниципальных образований Подмосковья.
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