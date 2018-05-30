Четырнадцать пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки

На территории Подмосковья за минувшие сутки зарегистрировали 14 пожаров, к их тушению привлекли 35 единиц техники, сообщается в среду на сайте регионального главка МЧС России.

«Пожаров — 14. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 123 человека и 35 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 16 раз, при этом спасли более 20 человек. Аварий на водных объектах не зарегистрировано.

Кроме того, в Рузе обнаружили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Угрозы для населения нет.

Сжигание порубочных остатков 29 мая проводилось в 10 муниципальных образованиях Подмосковья, на среду сжигание порубочных остатков не запланировано.

За сутки в Подмосковье зарегистрировали шесть очагов горения сухой травы. Все очаги ликвидировали.