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Четырнадцать пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки
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Четырнадцать пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На территории Подмосковья за минувшие сутки зарегистрировали 14 пожаров, к их тушению привлекли 35 единиц техники, сообщается в среду на сайте регионального главка МЧС России.
«Пожаров — 14. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 123 человека и 35 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 16 раз, при этом спасли более 20 человек. Аварий на водных объектах не зарегистрировано.
Кроме того, в Рузе обнаружили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Угрозы для населения нет.
Сжигание порубочных остатков 29 мая проводилось в 10 муниципальных образованиях Подмосковья, на среду сжигание порубочных остатков не запланировано.
За сутки в Подмосковье зарегистрировали шесть очагов горения сухой травы. Все очаги ликвидировали.
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