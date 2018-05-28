Ещё
Более 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 23 минуты назад
В Московской области за последние сутки произошло более 20 возгораний, к их тушению привлекалось почти 200 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Пожаров — 22. Спасенных — нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 193 человека, 55 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 18 раза, при этом были спасены 27 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
В понедельник сжигание порубочных остатков запланировано в 138 местах на территории 5 муниципальных образований.
РИАМО: последние новости
Резервный самолет Москва – Астрахань вылетел из аэропорта «Внуково» после отказа двигателя Пожар площадью 1,5 тыс кв м произошел на складе в Щелковском районе Рейс Ташкент‑Москва приземлился в Бухаре из‑за пыльной бури
Комментарии  Ещё 148 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа готовит масштабную антироссийскую кампанию364
Российский олигарх уехал с семьей в Лондон260
Никаких уступок. МВФ «послал» Украину635
В РФ резко повысят НДС из-за майского указа60
Потери от санкций переложат на россиян62
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
00:31
Продавщицу избил недовольный покупатель
Происшествия Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
00:20
Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Оружие Армия
02:39
Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников
Шоу-бизнес
00:59
В порту Сочи произошло ЧП
Происшествия
03:26
Синдром Донбасса накрыл украинцев
Украина В мире
04:16
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение