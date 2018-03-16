Ещё
Более 15 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 15 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 9 часов назад
В Подмосковье за прошедшие сутки произошло свыше 15 пожаров, на их тушение привлекали порядка 140 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
«Пожаров — 16. Спасено — 2. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 140 человек, 40 единиц техники», — говорится в сообщении.
Специалисты шесть раз реагировали на дорожно-транспортные происшествия и спасли пять человек. Для этого привлекли 26 человек и шесть единиц техники.
Аварий на водных объектах не установлено.
РИАМО: последние новости
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе в Подмосковье В ГИБДД опровергли информацию об аварии с пострадавшим на юго‑востоке Москвы Контейнер загорелся на 32 километре МКАД
 Ещё 41 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»115
Группа «Пикник» разбилась в ДТП43
ЕС осудил строительство Крымского моста51
Порошенко поставили ультиматум по Крыму265
Семью Фриске лишают имущества19
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение