Более 15 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

Подмосковье за прошедшие сутки произошло свыше 15 пожаров, на их тушение привлекали порядка 140 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Пожаров — 16. Спасено — 2. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 140 человек, 40 единиц техники», — говорится в сообщении.

Специалисты шесть раз реагировали на дорожно-транспортные происшествия и спасли пять человек. Для этого привлекли 26 человек и шесть единиц техники.

Аварий на водных объектах не установлено.