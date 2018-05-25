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Более 10 возгораний произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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Более 10 возгораний произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
За прошедшие сутки на территории Московской области специалисты зарегистрировали 14 пожаров, к ликвидации которых привлекались более 120 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Пожаров — 14. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 123 человека, 35 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 16 раз, при этом было спасено 23 человека.
Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
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