Более 10 пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки

Специалисты зарегистрировали на территории Подмосковья более 10 пожаров за прошедшие сутки, к их тушению привлекали 105 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«Пожаров — 12. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по МО на техногенные пожары привлекалось 105 человек, 30 единиц техники», — говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки произошло 17 ДТП, в которых пострадали 20 человек. На дорожно-транспортные происшествия привлекали 45 человек и 17 единиц техники.

Происшествий на водных объектах не зарегистрировано. Для контроля обстановки на водных бассейнах привлекалось 27 человек, 25 единиц техники.

«По данным филиала космического мониторинга ФГБУ НЦУКС «ВОЛОГДА» термических точек не зарегистрировано. Всего с начала 2018 года на территории Московской области обнаружено 175 термических точек: подтвердилось 114, не подтвердились 61», — заключается в сообщении.