Более 10 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

Московской области за последние сутки произошло более 10 возгораний, к их тушению привлекалось свыше 90 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров — 11. Спасенных — 3. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 98 человек, 28 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 10 раз, при этом были спасены 12 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

В четверг сжигание порубочных остатков запланировано в 382 местах на территории 17 муниципальных образований Подмосковья.