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Более 10 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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Более 10 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИА Новости
В Московской области за последние сутки произошло более 10 возгораний, к их тушению привлекалось свыше 90 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Пожаров — 11. Спасенных — 3. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 98 человек, 28 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 10 раз, при этом были спасены 12 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
В четверг сжигание порубочных остатков запланировано в 382 местах на территории 17 муниципальных образований Подмосковья.
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