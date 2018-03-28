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Более 10 пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Более 10 пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки 

РИАМО 34 минуты назад
Фото: РИАМО
Более 10 возгораний зарегистрировали в Подмосковье за прошедшие сутки, для тушения пожаров привлекли свыше 130 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области в среду.
«Количество пожаров — 15. Спасены два человека. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 133 человека и 38 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 13 раз, при этом были спасены 17 человек. Происшествий на водных бассейнах не зарегистрировано.
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