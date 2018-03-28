Более 10 пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки

Более 10 возгораний зарегистрировали в Подмосковье за прошедшие сутки, для тушения пожаров привлекли свыше 130 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области в среду.

«Количество пожаров — 15. Спасены два человека. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 133 человека и 38 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 13 раз, при этом были спасены 17 человек. Происшествий на водных бассейнах не зарегистрировано.