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9 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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9 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
За прошедшие сутки в Московской области зафиксировали около десяти пожаров, на их тушение привлекли более 80 человек, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Пожаров — девять. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 81 человек, 23 единицы техники», — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты десять раз выезжали на дорожно-транспортные происшествия и спасли 11 человек. На ДТП работали 39 человек и десять единиц техники.
Аварии на водных объектах не установлены.
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