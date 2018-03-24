9 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

За прошедшие сутки в Московской области зафиксировали около десяти пожаров, на их тушение привлекли более 80 человек, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров — девять. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 81 человек, 23 единицы техники», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты десять раз выезжали на дорожно-транспортные происшествия и спасли 11 человек. На ДТП работали 39 человек и десять единиц техники.

Аварии на водных объектах не установлены.