20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

На территории Московской области за прошедшие сутки специалисты зарегистрировали 20 возгораний, для ликвидации пожаров привлекались более 170 человек, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Пожаров — 20. Спасено — семь человек. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 175 человек, 50 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 16 раз, при этом были спасены 17 человек. Происшествий на водных бассейнах не зарегистрировано.
Также за сутки в Подмосковье было зарегистрировано 22 очага горения сухой травы.