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20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 21 минуту назад
Фото: РИАМО
На территории Московской области за прошедшие сутки специалисты зарегистрировали 20 возгораний, для ликвидации пожаров привлекались более 170 человек, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Пожаров — 20. Спасено — семь человек. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 175 человек, 50 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 16 раз, при этом были спасены 17 человек. Происшествий на водных бассейнах не зарегистрировано.
Также за сутки в Подмосковье было зарегистрировано 22 очага горения сухой травы.
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