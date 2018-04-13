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19 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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19 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 52 минуты назад
За минувшие сутки на территории Московской области зафиксировали 19 пожаров, в которых был спасен один человек, для ликвидации возгораний были привлечены 160 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.
«Пожаров — 19. Спасено — один. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 168 человек и 48 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 10 раз, при этом были спасены 12 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
Кроме того, была обнаружена одна термическая точка в Воскресенском районе, которая не подтвердилась. Всего с начала 2018 года на территории Московской области обнаружены 17 термических точек, семь из них не подтвердились.
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