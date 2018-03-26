14 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

Московской области за последние сутки произошло 14 возгораний, к их тушению привлекали свыше 120 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров — 14. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 123 человека, 35 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали пять раз, при этом были спасены семь человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

В понедельник сжигание порубочных остатков не запланировано.