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14 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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14 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 25 минут назад
Фото: РИА Новости
В Московской области за последние сутки произошло 14 возгораний, к их тушению привлекали свыше 120 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Пожаров — 14. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 123 человека, 35 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали пять раз, при этом были спасены семь человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
В понедельник сжигание порубочных остатков не запланировано.
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