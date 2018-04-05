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13 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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Российских олигархов ждет "сюрприз"
Российских олигархов ждет "сюрприз"

13 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Московской области за последние сутки произошло 13 возгораний, к их тушению привлекалось свыше 100 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Пожаров — 13. Спасенных — нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 116 человек, 33 единицы техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали девять раз, при этом были спасены 12 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
В четверг сжигание порубочных остатков запланировано в 394 местах на территории 14 муниципальных образований Подмосковья.
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