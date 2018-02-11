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Очевидец сообщил о «ядерном ударе» в Московской области
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Очевидец сообщил о ядерной войне в деревне Аргуново 

Рамблер 20 часов назад
Мужчина, увидевший последствия падения самолета Ан-148, сообщил экстренным службам о «ядерном ударе» в Московской области.
>> Ан-148 "нырнул" после набора высоты
По данным Telegram-канала Mash, с таким сообщением уроженец Подмосковья обратился накануне в систему экстренных оперативных служб 112. По словам мужчины, он видел «ядерный гриб», что оператор счел едва ли вероятным, но все же отправил одну бригаду медиков и нескольких спасателей на место предполагаемого происшествия.
Как оказалось в результате, именно эти врачи стали первыми, кто прибыл на место катастрофы самолета Ан-148.
11 февраля Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Москвы в Орск, упал в Раменском районе Московской области через несколько минут после взлета. Жертвами авиакатастрофы стал 71 человек — 65 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних, и шестеро членов экипажа.
 Ещё 20 источников 
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