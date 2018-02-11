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В 160 км от Пхенчхана произошло землетрясение
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Землетрясение магнитудой 4,8 произошло примерно в 160 км от Пхёнчхана 

RT на русском 5 часов назад
Фото: EPA
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8, которое произошло примерно в 160 км от южнокорейского города Пхёнчхан, где в настоящий момент проходят Олимпийские игры. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 20:03 UTC (23:03 мск) в городе Пхохан провинции Кёксан-Пукто.
Как уточняет ТАСС, так как от места удара стихии город Пхёнчхан располагается приблизительно в 160 км, то всем находящимся в олимпийской деревне были разосланы смс-уведомления о происшествии на корейском языке.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 у берегов Мексики.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 1 источник 
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