В 160 км от Пхенчхана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло примерно в 160 км от Пхёнчхана

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8, которое произошло примерно в 160 км от южнокорейского города Пхёнчхан, где в настоящий момент проходят Олимпийские игры. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 20:03 UTC (23:03 мск) в городе Пхохан провинции Кёксан-Пукто.

Как уточняет ТАСС , так как от места удара стихии город Пхёнчхан располагается приблизительно в 160 км, то всем находящимся в олимпийской деревне были разосланы смс-уведомления о происшествии на корейском языке.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 у берегов Мексики.