В Боливии объявили режим ЧП в связи с наводнениями 

Президент Боливии Эво Моралес сообщил, что в стране объявляется режим чрезвычайного положения из-за ливней и наводнений. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Вместе с вице-президентом и кабинетом, следуя рекомендациям национального совета по стихийным бедствиям, мы решили объявить чрезвычайное положение, чтобы помочь пострадавшим семьям и муниципалитетам. Мы направим ресурсы и подключим необходимые структуры», — отметил он.
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Протекающая через Джакарту река Чиливунг вышла из берегов.