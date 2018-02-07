В Боливии объявили режим ЧП в связи с наводнениями 

«Вместе с вице-президентом и кабинетом, следуя рекомендациям национального совета по стихийным бедствиям, мы решили объявить чрезвычайное положение, чтобы помочь пострадавшим семьям и муниципалитетам. Мы направим ресурсы и подключим необходимые структуры», — отметил он.

Президент Боливии Эво Моралес сообщил, что в стране объявляется режим чрезвычайного положения из-за ливней и наводнений. Об этом он написал на своей странице в Twitter.