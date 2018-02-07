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В Боливии объявили режим ЧП в связи с наводнениями
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В Боливии объявили режим ЧП в связи с наводнениями 

RT на русском 7 февраля 2018
Фото: Reuters
Президент Боливии Эво Моралес сообщил, что в стране объявляется режим чрезвычайного положения из-за ливней и наводнений. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Вместе с вице-президентом и кабинетом, следуя рекомендациям национального совета по стихийным бедствиям, мы решили объявить чрезвычайное положение, чтобы помочь пострадавшим семьям и муниципалитетам. Мы направим ресурсы и подключим необходимые структуры», — отметил он.
Ранее сообщалось, что из-за непрекращающихся дождей центральный регион Индонезии оказался затоплен.
Протекающая через Джакарту река Чиливунг вышла из берегов.
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