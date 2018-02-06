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Землетрясение на Тайване: первые жертвы
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Землетрясение на Тайване: первые жертвы 

Вести.Ru 5 часов назад
В результате сильного землетрясения в городе Хуалянь на востоке Тайваня погибли 2 человека, пострадали 114 человек.
Подземные толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы во вторник около 19 часов по московскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. Вслед за первым толчком последовали три афтершока магнитудой более 4,5.
>> На Тайване обрушилось здание отеля
Как сообщает РИА Новости, были частично или полностью разрушены как минимум пять зданий, повреждены мосты и дороги. Из-за землетрясения накренился и частично обрушился отель Marshal. Несмотря на усилия спасателей, в нем остаются заблокированными 29 человек. В зону бедствия направлены около 100 военнослужащих.
В социальных сетях жители города публикуют фото, на которых видны разрушения на улицах, а также внутри жилых помещений. В одном из видеороликов видно, как люди выбираются из окон дома, среди них есть маленькие дети.
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