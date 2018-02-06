Reuters: пираты отпустили пропавший у берегов Бенина танкер с 22 индийскими моряками

"Все члены экипажа находятся в безопасности, груз остался на судне нетронутым", — приводит агентство заявление компании Anglo-Eastern Group, занимавшейся техническим обслуживанием пропавшего танкера. Пираты отпустили считавшийся с субботы пропавшим у берегов Бенина танкер Marine Express, зарегистрированный в Панаме, на борту которого находились 22 индийских моряка. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters

Как сообщили индийскому телеканалу NDTV в министерстве судоходства Индии, судно перевозило 13,5 тыс. тонн топлива на общую сумму 8,1 млн долларов. Последняя информация о местоположении танкера поступила 31 января, когда он встал на якорь у берегов Бенина.