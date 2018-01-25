Судно с россиянами пропало в Японском море

В Японском море пропало рыболовецкое судно «Восток»

В Японском море пропало рыболовецкое судно «Восток», сообщает, пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

«25 января в 08.10 (по хабаровскому времени) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение от капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя. По предварительным данным, он принадлежит рыболовному судну ''Восток''», — отмечается в сообщении.

Представитель морского координационного спасцентра Владивостока сообщил «РИА Новости» , что на месте поисков судна нашли два спасательных жилета. Также были обнаружены буй, швартовая бухта и бытовой мусор с судна.

«Восток» шел из Южной Кореи в порт Холмск. На борту находится 21 человек. Сейчас проводится спасательная операция, в которой участвуют один теплоход и два вертолета. На место происшествия также вылетел самолет Бе-200 со спасателями. К операции по спасению присоединились поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота.