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В Праге загорелась гостиница, есть погибшие
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Пожар в Праге: двое погибли, сорок пострадали 

Вести.Ru 27 минут назад
Фото: Вести.Ru

Два человека погибли и еще до сорока пострадали в результате пожара в гостинице в Праге, передает канал "Россия 24". Загорелся отель "Евростар Давид", который находится в центре города в 15 минутах ходьбы от Карлова Моста. Объявлен второй по уровню опасности уровень пожарной тревоги.

Есть сообщения о пострадавших пожарных. Для оказания помощи подняли вертолет, об этом написала твит местная полиция. Район оцеплен, пострадавшим оказывают экстренную помощь.

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