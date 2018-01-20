В Праге загорелась гостиница, есть погибшие

Два человека погибли и еще до сорока пострадали в результате пожара в гостинице в Праге, передает канал "Россия 24". Загорелся отель "Евростар Давид", который находится в центре города в 15 минутах ходьбы от Карлова Моста. Объявлен второй по уровню опасности уровень пожарной тревоги.
Есть сообщения о пострадавших пожарных. Для оказания помощи подняли вертолет, об этом написала твит местная полиция. Район оцеплен, пострадавшим оказывают экстренную помощь.
Požár pražského hotelu: Policisté uzavřeli nejbližší okolí, aby mohly složky IZS zasahovat. Momentálně je zásah v kompetenci hasičů, je nasazen policejní vrtulník a na místě je také náš krajský mluvčí. pic.twitter.com/aC4FcSWWrY— Policie ČR (@PolicieCZ) 20 января 2018 г.