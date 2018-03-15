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В Алтайском крае установится плюсовая температура
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В Алтайском крае установится плюсовая температура 

АиФ — Алтай 15 марта 2018
Фото: АиФ - Алтай
Плюсовая температура установится в Алтайском крае на предстоящих выходных, 17-18 марта. Днем столбик термометра будет подниматься до +3 (в предгорьях до +7 градусов), ночами сохранятся морозы. В южных районах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
В Алтайском крае в субботу, 17 марта, ночью будет -12-17, в южных районах -5-10 градусов, днем -3+2, в предгорьях до +7 градусов. В воскресенье, 18 марта, ночью -6-11, местами в северных районах -11-16 градусов, днем -2+3, в предгорьях до +8 градусов.
В Барнауле 17 марта ночью -12-14, днем 0+2 градусов. 18 марта ночью -9-11, днем +1+3 градуса. Без осадков.
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