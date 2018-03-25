В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 26 марта 

В понедельник порывы ветра могут достигать 25-30 м/с, пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. Особенно сильные осадки ожидаются в предгорьях Алтая. Местами будет метель, гололедные явления, на дорогах сильная гололедица. Синоптики прогнозируют похолодание.
Напомним, резкое потепление и обильные осадки в Алтайском крае привели к подтоплению жилья. Насаленные пункты подтоплены в 12 районах края, наиболее сложная обстановка — в Краснощековском, Чарышском и Третьяковском районах. Там численность группировки МЧС достигает более 300 человек.