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В Алтайском крае передают до +12 градусов
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В Алтайском крае передают до +12 градусов 

АиФ — Алтай 36 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Синоптики передают температуру до +12 в Алтайском крае в начале следующей недели. В отдельных районах в ночь на 9 апреля пройдет дождь.
Так, в понедельник в крае температура ночью составит -4.. +1, днем +7.. +12 градусов. В западных районах ожидается дождь к концу дня.
В краевой столице также прогнозируют дожди ночью. Ночная температура составит 0.. -2, дневная +8.. +10.
На основных реках региона из-за плюсовых температур ожидается ледоход. Уровень воды на реках бассейна Обь не превысит нормы, паводок могут спровоцировать обильные осадки.
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