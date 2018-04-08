В Алтайском крае передают до +12 градусов

Синоптики передают температуру до +12 в Алтайском крае в начале следующей недели. В отдельных районах в ночь на 9 апреля пройдет дождь.

Так, в понедельник в крае температура ночью составит -4.. +1, днем +7.. +12 градусов. В западных районах ожидается дождь к концу дня.

В краевой столице также прогнозируют дожди ночью. Ночная температура составит 0.. -2, дневная +8.. +10.