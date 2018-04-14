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Специалисты подготовили прогноз возможных ЧС в Алтайском крае по 19 апреля
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Специалисты подготовили прогноз возможных ЧС в Алтайском крае по 19 апреля 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
ГУ МЧС России по Алтайскому краю опубликовало прогноз возможных ЧС в Алтайском крае до 19 апреля в связи с потеплением и активным снеготаянием.
Так, в указанный период ожидаются осадки в виде дождя и мокрого ветра, а также порывы ветра до 21 м/с.
Из-за сильной гололедицы, ветра и мокрого снега возможно увеличение числа ДТП на дорогах края, в частности на Чуйском тракте, А-322, автодороге Барнаул— Камень-на-Оби-граница с Новосибирской областью и дорогах в Троицком, Первомайском, Косихинском и Алейском дорогах.
Возможны также происшествия на системах энерго— и водоснабжения. В МЧС сообщают, что стоит быть осторожными на акваториях края из-за подвижек льда.
В настоящее время из-за вскрытия рек, в частности реки Оби, ожидается подъем уровня воды в других реках. Под угрозой подтопления может оказаться село Усть-Чарышская Пристань. Поднялась вода и в верховьях Ануя, Чарыша в бассейне реки Бурла. Критический уровень отмечен в реке Алей (г. Алейск). Четыре района и один город находится в зоне подтопления.
По прогнозам синоптиков, в дальнейшем тенденция может замедлиться из-за прогнозируемого на 14 и 15 апреля похолодания.
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