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Штормовое предупреждение передали в Алтайском крае на 30-31 марта
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Штормовое предупреждение передали в Алтайском крае на 30-31 марта 

АиФ — Алтай 31 минуту назад
Фото: АиФ - Алтай
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра и очень сильных осадков передал Алтайский Гидрометцентр на 30-31 марта.
В пятницу и субботу порывы ветра будут достигать 18-23 м/с, ожидаются дождь и мокрый снег. В восточных и южных районах края выпадут сильные осадки, в предгорьях — очень сильные. Возможны метели и гололедные явления.
Из-за неблагоприятных метеоусловий возможен рост числа ДТП, падение слабозакрепленных конструкций, аварии на объектах энергетики. Может осложниться паводковая ситуация.
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