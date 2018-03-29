Штормовое предупреждение передали в Алтайском крае на 30-31 марта

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра и очень сильных осадков передал Алтайский Гидрометцентр на 30-31 марта.

В пятницу и субботу порывы ветра будут достигать 18-23 м/с, ожидаются дождь и мокрый снег. В восточных и южных районах края выпадут сильные осадки, в предгорьях — очень сильные. Возможны метели и гололедные явления.

Из-за неблагоприятных метеоусловий возможен рост числа ДТП, падение слабозакрепленных конструкций, аварии на объектах энергетики. Может осложниться паводковая ситуация.