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МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Алтайском крае
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МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Жителей Алтайского края предупреждают об ухудшении погодных условий 26 марта.
По данным ГУ МЧС по краю, ожидается усиление ветра — 17-22 м/, в южных районах до 30 м/с.
Синоптики передают осадки в виде дождя и мокрого снега, гололед на дорогах. Все это может ухудшить паводковую обстановку в проблемных районах края, привести к разливу малых рек. Кроме того, возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев, ДТП и т.д. Водителям рекомендуют не выезжать за город. Жителям края советуют подготовиться к возможным ЧС.
Номер пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.
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