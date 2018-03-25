МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Алтайском крае

Жителей Алтайского края предупреждают об ухудшении погодных условий 26 марта.

По данным ГУ МЧС по краю, ожидается усиление ветра — 17-22 м/, в южных районах до 30 м/с.

Синоптики передают осадки в виде дождя и мокрого снега, гололед на дорогах. Все это может ухудшить паводковую обстановку в проблемных районах края, привести к разливу малых рек. Кроме того, возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев, ДТП и т.д. Водителям рекомендуют не выезжать за город. Жителям края советуют подготовиться к возможным ЧС.

Номер пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.