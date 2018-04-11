МЧС предупреждает о сильном ветре, дожде и гололеде в Алтайском крае 

МЧС рекомендуют жителям Алтайского края принять меры предосторожности в связи с ухудшением погоды. В ближайшие сутки ожидается дождь, мокрый снег и усиление ветра до 16-21 м/с.
Помимо ухудшения дорожной обстановки, ситуация с паводком также может усугубиться. Повышается уровень воды в реках Катунь и Обь, в реке Алей критическая отметка уже превышена. В малых реках также прогнозируется подъем уровня воды.
В зоне подтоплений находятся следующие города и районы: Алейск, Барнаул, Новоалтайск, Поспелихинский, Быстроистокский, Калманский, Благовещенский, Чарышский, Красногорский, Краснощековский, Смоленский, Павловский, Первомайский, Усть-Пристанский, Целинный.