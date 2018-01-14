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В Перу 17 человек пропали без вести после землетрясения
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В Перу 17 человек пропали без вести в шахте после землетрясения 

РИА Новости 14 января 2018
Фото: Фото: AFP 2018 / Frederick Florin
Семнадцать человек числятся пропавшими без вести в одной из шахт в Перу после сильного землетрясения, сообщила в воскресенье замминистра здравоохранения страны Мониса Меса.
По данным Института геофизики Перу, магнитуда составила 6,8, эпицентр находился в провинции Каравели региона Арекипа. Очаг залегал на глубине 10 километров. Ранее сообщалось о гибели двух человек, еще порядка 65 пострадали в результате землетрясения.
Портал Diario Correo сообщает, что шахта, в которой пропали люди, расположена в районе Чапарра департамента Арекипа. В свою очередь, министр здравоохранения Абель Салинас сообщил, что к шахте направлены почти 50 спасателей для поиска пропавших горняков.
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США ранее сообщил об угрозе возникновения волн, которая впоследствии была снята. Глава провинции Сантьяго Нейра заявил о разрушении многих глинобитных домов из-за стихии.
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