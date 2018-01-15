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Число погибших от землетрясения в Перу увеличилось
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Число пострадавших при землетрясении в Перу превысило 100 человек 

РИА Новости 15 января 2018
Фото: Фото: AP Photo / Martin Mejia
МЕХИКО, 15 янв — РИА Новости. Власти Перу огласили в понедельник новые данные о пострадавших в результате произошедшего в воскресенье землетрясения, число раненых превысило 100 человек, об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном в понедельник Национальным центром действий в чрезвычайных ситуациях Перу.
"До 104 увеличилось число раненых, 780 семей и столько же домов пострадали после землетрясения магнитудой 6,8, зарегистрированного вчера утром в регионе Арекипа и ударившего также по регионам Аякучо и Ика", — приводятся в сообщении данные Национального института гражданской обороны.
Больше всего раненых — 89 — отмечено в Арекипе. В Ике пострадали 14 человек, еще один получил ранения в Аякучо, уточняется в релизе. Ранее сообщалось, что всего в результате подземных толчков погиб один человек, а ранения получил 61.
По данным Института геофизики Перу, магнитуда землетрясения составила 6,8, эпицентр землетрясения находился в провинции Каравели региона Арекипа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США сообщил об угрозе возникновения волн, которая впоследствии была отменена.
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