Экипаж горящего танкера у берегов Китая погиб

Все члены экипажа иранского нефтяного танкера SANCHI, который загорелся у восточного побережья Китая, погибли, сообщает PressTV. Иранский нефтяной танкер загорелся в прошлую субботу после того, как столкнулся с сухогрузом CF Crystal, зарегистрированным в Гонконге и перевозившем пшеницу из США, примерно в 160 морских милях к востоку от устья Янцзы. Работы по ликвидации огня шли с большим трудом из-за масштаба пожара и высокой температуры. Танкер перевозил конденсат, который продолжал взрываться.

На борту находилось тридцать два члена экипажа — 30 иранцев и два гражданина Бангладеш.

Мохаммад Растад, представитель специальной группы, созданной в связи с инцидентом, заявил в субботу, что нет надежды найти живых членов экипажа.

Растад сказал, что по имеющимся данным, в том числе показаниям членов экипажа из CF Crystal и последним сведениям спасателей и главнокомандующего спасательной миссии Китая, экипаж погиб практически сразу после столкновения из-за мощного взрыва и выброса токсичного газа.

Иран отправил в зону ЧП собственную спасательную команду на скоростных катерах, но подойти ближе, чем на 1000 метров к горящему танкеру они не смогли.