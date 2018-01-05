В Японии произошло землетрясение

В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла, сообщает ТАСС cо ссылкой на местный телеканал NHK. В стране была объявлена угроза цунами, однако позднее предупреждение было снято.

По данным национального метеорологического управления страны, подземные толчки были зафиксированы в 16 км к северо-западу от города Тиба и в 23 км к востоку от Токио. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 км.

"Землетрясения с эпицентром в Токио большая редкость — мощные подземные толчки ощущались на всей территории столичной префектуры. Японское телевидение прерывало вещание для срочных выпусков новостей — местное население призывают соблюдать спокойствие и остерегаться возможных травм от битого стекла", — пишет ТАСС.