Пассажирский самолет пропал с радаров в США

В данный момент организуется поисковая операция. Самолет летел из Оклахома-Сити в Джорджтаун, количество людей на борту уточняется.

Пассажирский самолет, следующий из Оклахома-Сити в Джорджтаун, пропал с радаров после вылета из аэропорта Wiley Post в США. Об этом сообщает издание Breaking 911.

По данным СМИ, воздушное судно исчезло с экранов радаров в среду вечером по местному времени. Как сообщили в береговой охране США, поиски самолета будут вестись в районе Мексиканского залива, их подготовка началась после сообщения о возможном крушении. Самолет для поиска вылетит из города Фрипорт.

На данный момент неизвестно, сколько человек находилось на борту пассажирского самолета. В данный момент идет поисковая операция, информация уточняется.