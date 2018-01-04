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Пассажирский самолет пропал с радаров в США 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: pixabay.com

В данный момент организуется поисковая операция. Самолет летел из Оклахома-Сити в Джорджтаун, количество людей на борту уточняется.

Пассажирский самолет, следующий из Оклахома-Сити в Джорджтаун, пропал с радаров после вылета из аэропорта Wiley Post в США. Об этом сообщает издание Breaking 911.

По данным СМИ, воздушное судно исчезло с экранов радаров в среду вечером по местному времени. Как сообщили в береговой охране США, поиски самолета будут вестись в районе Мексиканского залива, их подготовка началась после сообщения о возможном крушении. Самолет для поиска вылетит из города Фрипорт.

На данный момент неизвестно, сколько человек находилось на борту пассажирского самолета. В данный момент идет поисковая операция, информация уточняется.

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