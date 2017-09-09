Падение метеорита увидели жители Кубани

Как сообщили очевидцы, в небе неожиданно возник яркий «огненный шар». Он пролетел с южной части неба на северную. Заметили неопознанный летающий объект жители разных уголков края.

Жители Краснодарского края сообщили о падении неизвестного небесного тела, которое вполне может быть метеоритом. Об этом сообщает портал Живая Кубань, ссылаясь на очевидцев необычного явления, которое переполошило местных жителей. По заверениям свидетелей, в небе неожиданно возник яркий огненный шар. Он пролетел с южной части неба на северную.

Заметили неопознанный летающий объект жители разных уголков края. Сейчас нахожусь рядом с Мостом поцелуев в Краснодаре, огромный огненный шар пролетел по направлению к Тургеневскому мосту, приводит издание слова одного из очевидцев. Девушка уточнила, что шар медленно падал, а затем пропал. Что именно это было, пока неизвестно. Официального подтверждения пока не поступало. Напомним, 4 сентября над западными канадскими провинциями пролетел метеорит, который напугал местных жителей. Сотни людей сообщили правоохранителям о сияющем объекте в небе..