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Ураган «Катя» усилился до второй категории
Атлантический ураган «Катя» усилился до второй категории из пяти, передаёт Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).
По данным центра, порывы ветра в эпицентре урагана достигают 160 км/ч.
«Катя» движется в западном направлении со скоростью 8 км/ч.
Ранее ураган «Хосе» достиг четвёртой категории.
О ситуации в Атлантическом океане в связи со стихийными бедствиями — в материале RT.
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