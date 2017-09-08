Атлантический ураган «Катя» усилился до второй категории из пяти, передаёт Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).

По данным центра, порывы ветра в эпицентре урагана достигают 160 км/ч.

«Катя» движется в западном направлении со скоростью 8 км/ч.

Ранее ураган «Хосе» достиг четвёртой категории.

О ситуации в Атлантическом океане в связи со стихийными бедствиями — в материале RT.