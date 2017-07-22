Над Финским заливом засняли смерч

Непогода продолжает мучать жителей некоторых регионов России. Проливные дожди превратили улицы в реки в Ульяновске. Сразу несколько рек могут выйти из берегов в Приморье, а над Финским заливом в Санкт-Петербурге зафиксировали смерч.

Жители Ульяновска начинают выходные с картины потопа за окнами, передает "ТВ Центр"

Проливные дожди превратили улицы в реки. Так уже было две недели назад, когда последствия оказались ещё более серьезными и даже трагическими. Мужчину убило молнией. А на трамвайных путях Ульяновска наступил, без преувеличения, коллапс.

Сразу несколько рек могут выйти из берегов в Приморье. После двух дней ливней синоптики предсказывают подтопление дорог, мостов и сельскохозяйственных угодий. Впрочем, жители частных домов уже оказались по колено в воде.

И необычное, но, кажется, уже не редкое для петербуржцев явление природы. Воронку смерча в грозовом небе над городом снял прохожий и выложил в интернет. Такую же видели на этой неделе над Финским заливом. А в конце мая смерч, небольшой, но, очевидно, мощный, едва не унёс мотоцикл со стоянки в районе Парголово.