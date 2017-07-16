NASA предупредило о катаклизмах после вспышки на Солнце



Серьезные катаклизмы ожидают Землю после вспышки на Солнце 16 июля. По данным астрономов NASA , причиной вероятных извержений вулканов и землетрясений станет мощный корональный выброс. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Землю, по словам ученых, буквально окутает этой вспышкой. Яркость Солнца в момент данного астрономического явления повысится на несколько процентов.



Следствием выброса ученые называют возможные проблемы с электричеством и связью. Ожидаются скачки напряжения и возможные перегревы или взрывы трансформаторов. Не исключены землетрясения и вулканические извержения. Об этом стало известно благодаря данным со спутников NASA.



Естественным следствием вспышки на Солнце станут геомагнитые бури. В частности, по данным Gismeteo, в Москве с вечера воскресенья, 16 июля, фиксируется умеренная магнитная буря.