Ураган в Москве повредил пять Bentley и два Ferrari

Ураган, который прошел в столичном регионе в понедельник, 29 мая, повредил пять Bentley и два Ferrari в автоцентре на Рублёвском шоссе. Об этом сообщает life.ru.

Автомобили были повреждены в результате падения кровли, которую сорвал мощный порыв ветра.

Алексей Жамнов. Известно, что одна из машин принадлежит сыну чиновника из Управления делами президента. Также владельцем одного автомобиля является генеральный менеджер хоккейного "Спартака"

Ураган в Москве прошел во второй половине дня в понедельник, 29 мая. В некоторых районах города скорость ветра достигала 22 метров в секунду. Одна из метеостанций столицы зафиксировала ветер скоростью 25 метров в секунду.

По уточненным данным СК, жертвами стихии в столичном регионе стали 15 человек. Основной причиной гибели людей были упавшие деревья. Кроме того, из-за урагана получили травмы около 170 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти выплатят денежную компенсацию в один миллион рублей семьям погибших. Пострадавшие получат по 500 тысяч рублей.