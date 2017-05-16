В трех субъектах РФ ввели режим ЧС из-за паводка

Режим ЧС введен в трех субъектах РФ из-за прохождения весеннего паводка. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков по итогам заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в Тюменской области.

"Мы вводим режим "чрезвычайная ситуация" на территории Тюменской, Омской и Кировской областей", - сказал министр. По его словам, вводится также федеральный уровень реагирования, режим ЧС начал действовать с 10:00 мск сегодняшнего дня.

Говоря о ситуации в Ишимском районе Тюменской области, Пучков отметил, что ее удалось стабилизировать.

"Главное - не допущена гибель людей", - сказал министр. Он отметил, что паводок смещается в другие районы Тюменской области и проходит в других регионах. "Ситуация требует от нас собранности и особой бдительности", - подчеркнул глава МЧС.