Спасатели ищут пропавшего в районе горы Сахарная в Краснодарском крае туриста

"Уже почти сутки молодого человека, пропавшего в районе горы Сахарная, ищут спасатели. К поиску привлечено десять человек", — рассказала собеседница.

По ее словам, в среду в 16:20 от оперативного дежурного УВД по городу Сочи поступила информация, что на хребте Прохладный, в районе горы Сахарная, потерялся один из участников туристической группы.

"В поход они отправились втроем, во время подъема один из участников группы решил обогнать друзей и пропал. Его телефон до сих пор недоступен. По предварительной информации, потерявшийся турист приехал в Сочи из другого города, но из какого, на данный момент неизвестно. Поиск молодого человека продолжается", — заключила собеседница.

Погода в зоне поиска на данный момент без осадков, температура воздуха — до 10 градусов. По информации ЕДДС Сочи, в ближайшие один — три часа и до утра пятницы местами в горах ожидается туман, видимость — до 1 тыс. м.