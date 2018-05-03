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Спасатели ищут пропавшего в районе горы Сахарная в Краснодарском крае туриста
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Спасатели ищут пропавшего в районе горы Сахарная в Краснодарском крае туриста 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: Новости РуФокс
СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Спасатели ведут поиск молодого человека, пропавшего в районе горы Сахарная в Краснодарском крае около суток назад, сообщил в четверг ТАСС представитель пресс-службы Южного регионального поисково— спасательного отряда МЧС России.
"Уже почти сутки молодого человека, пропавшего в районе горы Сахарная, ищут спасатели. К поиску привлечено десять человек", — рассказала собеседница.
По ее словам, в среду в 16:20 от оперативного дежурного УВД по городу Сочи поступила информация, что на хребте Прохладный, в районе горы Сахарная, потерялся один из участников туристической группы.
"В поход они отправились втроем, во время подъема один из участников группы решил обогнать друзей и пропал. Его телефон до сих пор недоступен. По предварительной информации, потерявшийся турист приехал в Сочи из другого города, но из какого, на данный момент неизвестно. Поиск молодого человека продолжается", — заключила собеседница.
Погода в зоне поиска на данный момент без осадков, температура воздуха — до 10 градусов. По информации ЕДДС Сочи, в ближайшие один — три часа и до утра пятницы местами в горах ожидается туман, видимость — до 1 тыс. м.
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