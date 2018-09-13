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В Воронежской области ликвидировали пожар на военном полигоне
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В Воронежской области ликвидировали пожар на военном полигоне 

РИА Новости + ещё 14 30 минут назад
ВОРОНЕЖ, 13 сен — РИА Новости. Пожарные ликвидировали крупное возгорание на военном полигоне «Погоново» в Воронежской области, сообщил в четверг РИА Новости представитель областного лесопожарного центра.
Информация о пожаре на территории военного полигона «Погоново» Хохольского района и Новоусманском лесничестве поступила спасателям в 12.23 мск 11 сентября. Как выяснили прибывшие на место пожарные, загорелась подстилка и сухая трава на площади около 100 гектаров.
Тушением занималась объединенная группировка от воронежского главка МЧС, министерства обороны, управления лесного хозяйства Воронежской области и администрации. По данным спасателей, утром в среду удалось до 50 гектаров уменьшить площадь пожара, а к полудню — локализовать возгорание.
"К настоящему времени пожар ликвидирован, сейчас ведется проливка", — сказал собеседник агентства.
По информации управления МЧС, к тушению были привлечены 254 человека, 51 единица техники, два вертолета Ми-8, самолет Ил-76 — от министерства обороны и вертолет Ка-32 от МЧС России, проведено 53 сброса общим объемом 222 тонны воды.
В конце августа спасатели впервые в этом году объявили чрезвычайную пожарную опасность из-за сильной жары во всей области. До сих пор в регионе из-за жаркой погоды действует пятый класс пожарной опасности, означающий чрезвычайно высокую угрозу возникновения пожаров, температура воздуха достигает 28-30 градусов.
Природные пожары в 2010 году уничтожили в Воронежской области около 20 тысяч гектаров леса. Сгорели 309 жилых домов и более 800 надворных построек в 21 населенном пункте. Без жилья остались 720 человек (359 семей), шесть человек погибли. Ущерб от пожаров составил порядка 1,5 миллиарда рублей. Причиной возгораний стала не только аномальная жара, но и нарушение правил противопожарной безопасности в лесах.
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