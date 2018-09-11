Пожар на полигоне в Воронежской области не угрожает домам, заявили в МЧС

Ранее представитель областного лесопожарного центра сообщал о возгорании около 90 гектаров леса и травы на полигоне. К тушению возгорания привлечена объединенная группировка от воронежского главка МЧС, министерства обороны , управления лесного хозяйства Воронежской области и администрации.

"В данное время происходит проливка очагов возгорания. Угрозы распространения огня на жилые постройки и строения нет. Расстояние до ближайших строений — 5 километров. Всего к тушению привлечено более 200 человек и 40 единиц техники", — сказал собеседник агентства.

В конце августа спасатели впервые в этом году объявили чрезвычайную пожарную опасность из-за сильной жары во всей области. До сих пор в регионе из-за жаркой погоды действует пятый класс пожарной опасности, означающий чрезвычайно высокую угрозу возникновения пожаров, температура воздуха достигает 28-30 градусов.

Природные пожары в 2010 году уничтожили в Воронежской области около 20 тысяч гектаров леса. Сгорели 309 жилых домов и более 800 надворных построек в 21 населенном пункте. Без жилья остались 720 человек (359 семей), шесть человек погибли. Ущерб от пожаров составил порядка 1,5 миллиарда рублей. Причиной возгораний стала не только аномальная жара, но и нарушение правил противопожарной безопасности в лесах.