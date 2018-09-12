Площадь природного пожара в Воронежской области сократилась в три раза

ТАСС , 12 сентября. Площадь природного пожара, возникшего в Хохольском районе Воронежской области , сократилась в три раза. Об этом ТАСС сообщили в Центральном региональном центре МЧС.

Пожар возник 11 сентября в семи километрах восточнее населенного пункта Гремячье на военном полигоне Погоново. Он распространился на площади 150 га.

"По данным на утро, площадь горения сократилась в три раза и составляет 50 га. Угрозы перехода огня на населенные пункты и садоводческие товарищества нет", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что была усилена наземная группировка сил и средств пожарно-спасательными подразделениями МЧС России , личным составом Министерства обороны РФ и сотрудниками Рослесхоза . Всего к тушению пожара привлечены почти 200 человек и 49 единиц техники, задействована авиация Минобороны и МЧС России, дополнительно проведена опашка населенных пунктов.

Осуществляется круглосуточный мониторинг состояния окружающей среды, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.