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Площадь природного пожара в Воронежской области сократилась в три раза
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Площадь природного пожара в Воронежской области сократилась в три раза 

ТАСС + ещё 7 26 минут назад
Фото: Вести Воронеж
ТАСС, 12 сентября. Площадь природного пожара, возникшего в Хохольском районе Воронежской области, сократилась в три раза. Об этом ТАСС сообщили в Центральном региональном центре МЧС.
Пожар возник 11 сентября в семи километрах восточнее населенного пункта Гремячье на военном полигоне Погоново. Он распространился на площади 150 га.
"По данным на утро, площадь горения сократилась в три раза и составляет 50 га. Угрозы перехода огня на населенные пункты и садоводческие товарищества нет", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что была усилена наземная группировка сил и средств пожарно-спасательными подразделениями МЧС России, личным составом Министерства обороны РФ и сотрудниками Рослесхоза. Всего к тушению пожара привлечены почти 200 человек и 49 единиц техники, задействована авиация Минобороны и МЧС России, дополнительно проведена опашка населенных пунктов.
Осуществляется круглосуточный мониторинг состояния окружающей среды, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.
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