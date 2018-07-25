Счет идет на часы: на Симферополь обрушатся ливни с градом

СИМФЕРОПОЛЬ , 25 июл — РИА Новости Крым . В течение ближайших часов Симферополь накроют ливни, грозы и сильный шквалистый ветер. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.

"В ближайшие 2-3 часа и до конца суток 25 июля в Симферополе ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 18-23 м/с", — уточнили в ведомстве, ссылаясь на данные крымского гидрометцентра.

В связи с надвигающейся непогодой спасатели просят гостей и жителей крымской столицы по возможности не выходить из помещений и отказаться от поездок по городу. Если же это не представляется возможным, в чрезвычайном ведомстве не рекомендуют спускаться в пешеходные переходы, а также находиться вблизи от рекламных щитов, вывесок, крупных деревьев и линий электропередачи.