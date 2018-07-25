Дожди, грозы и до +32: какой будет погода в Крыму в среду

СИМФЕРОПОЛЬ , 25 июл — РИА Новости Крым . В среду в Крыму сохранится дождливая погода, местами на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, град. Об этом сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В столице Республики 25 июля синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью без осадков, днем возможны кратковременные дожди, гроза. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 7-12 м/с. В ночное время суток столбики термометров покажут до 18…20 градусов тепла, днем — до 30…32.

Севастополе также возможны дожди и грозы с порывистым ветром до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит +20…+22, днем –+28…+30 градусов.

На южном берегу Крыма в среду ожидается кратковременные дожди и грозы. Северо-восточный ветер будет дуть с силой до 15 м/с. Ночью воздух прогреется до +24, днем — до 32 градусов тепла.