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Дожди, грозы и до +32: какой будет погода в Крыму в среду
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Дожди, грозы и до +32: какой будет погода в Крыму в среду 

РИА Новости Крым 25 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится дождливая погода, местами на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, град. Об этом сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В столице Республики 25 июля синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью без осадков, днем возможны кратковременные дожди, гроза. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 7-12 м/с. В ночное время суток столбики термометров покажут до 18…20 градусов тепла, днем — до 30…32.
В Севастополе также возможны дожди и грозы с порывистым ветром до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит +20…+22, днем –+28…+30 градусов.
На южном берегу Крыма в среду ожидается кратковременные дожди и грозы. Северо-восточный ветер будет дуть с силой до 15 м/с. Ночью воздух прогреется до +24, днем — до 32 градусов тепла.
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