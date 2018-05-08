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В Красноярске произошел пожар во Дворце спорта
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В Красноярске произошел пожар во Дворце спорта 

Газета.Ru 22 минуты назад
Во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске произошел пожар, сообщается на сайте управления МЧС по краю.
"08.05.2018 г. в 05.32 (01.32 мск) произошло загорание кровли дворца спорта им. Ивана Ярыгина, по адресу ул. Ярыгинская набережная, 12", — говорится в сообщении.
РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя краевого главка МЧС Александра Якимова сообщает, что причиной можара могло стать возгорание силового кабеля в шахте лифта.
Ранее сообщалось, что в торговом центре в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий АО) произошел пожар площадью более двух тысяч кв м.
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