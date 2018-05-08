В Красноярске произошел пожар во Дворце спорта

Во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина Красноярске произошел пожар, сообщается на сайте управления МЧС по краю.

"08.05.2018 г. в 05.32 (01.32 мск) произошло загорание кровли дворца спорта им. Ивана Ярыгина, по адресу ул. Ярыгинская набережная, 12", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в торговом центре в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий АО) произошел пожар площадью более двух тысяч кв м.